Risultati NBA – Mostruoso Davis, ne segna 40 e i Lakers sorridono: successi anche per Miami e Dallas

Davis e LeBron James trascinano i Lakers al successo contro Memphis, sorridono anche Miami e Dallas contro Atlanta e Denver

Terza vittoria consecutiva per i Los Angeles Lakers che, dopo la sconfitta all’esordio nel derby con i Clippers, sembra abbiano ingranato finalmente la marcia giusta.

I giallo-viola superano senza problemi i Memphis Grizzlies nella notte NBA, imponendosi 120-91 al termine di un match dominato in lungo e in largo. Prestazione mostruosa di Anthony Davis che, nell’arco di 31 minuti, mette a referto ben 40 punti conditi da ben 20 rimbalzi e 2 assist. Non male nemmeno la serata di LeBron James, che si ‘ferma’ a 23 punti con 2 rimbalzi e 8 assist. Successo importante anche per Miami che, all’American Airlines Arena, stende senza problemi Atlanta con il punteggio di 112-97. Jimmy Butler ne segna 21 per gli Heat, mentre per gli ospiti il migliore in campo è John Collins, abile a mettere a referto 30 punti. Vittoria esterna infine per i Dallas Mavericks, che sbancano il parquet di Denver per 106-109. Buona la prestazione di Luka Doncic per i Mavericks, mentre a nulla servono i 23 punti di Millsap ai padroni di casa.

Valuta questo articolo

