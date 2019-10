Risultati Eurolega 3ª giornata – Olimpia Milano corsara ad Atene, Bayern a valanga sul Lione: sorridono CSKA e Fenerbahce

L’Olimpia Milano si impone in trasferta sul campo del Panathinaikos, beffando i padroni di casa a 8 secondi dalla sirena: vittorie anche per Fenerbahce e Bayern

Nella terza giornata di Eurolega, l’Olimpia Milano conquista la seconda vittoria, la prima in trasferta dopo il successo casalingo ottenuto contro lo Zalgiris. Gli uomini di coach Messina espugnano il parquet del Panathinaikos, imponendosi 79-78 all’ultimo respiro.

Un match equilibrato nei primi tre quarti, con nessuna delle due squadre che raggiunge i due possessi di vantaggio. All’inizio dell’ultimo quarto però l’Olimpia spegne la luce e subisce un tremendo parziale di 11-0 in quattro minuti, che permette ai greci di salire sul +7. A quel punto, due triple di Micov e Brooks permettono agli uomini di Messina di tornare sotto nel punteggio, combattendo punto su punto fino ai due liberi di Moraschini ad otto secondi dalla sirena, che regalano il successo all’Olimpia. Per Milano 18 punti di Micov, 17 di Scola e 16 di Roll. Nelle altre gare della serata, vince e convince il CSKA Mosca che non lascia scampo al Khimki, stendendolo con il risultato di 99-86. Fanno valere il fattore campo anche Zalgiris Kaunas e Fenerbahce, che superano davanti al proprio pubblico il Real Madrid e il Baskonia. Successo anche per il Bayern, che si impone 104-63 sul Lione.

Risultati 3ª giornata:

CSKA Mosca-Khimki 99-86

Zalgiris Kaunas-Real Madrid 86-73

Fenerbahce-Baskonia 87-80

Panathinaikos-Olimpia Milano 78-79

Bayern-Lyon Villeurbanne 104-63

Maccabi Tel Aviv-Stella Rossa 84-69 dts

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE