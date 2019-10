Risultati Eurolega 6ª Giornata – Successi casalinghi per Stella Rossa e Panathinaikos

La stella rossa supera il Khimki, il Panathinaikos mantiene il fattore campo contro l’Aanadolu Efes: i risultati delle prime due gare della 6ª Giornata di Eurolega

Back to back di Eurolega con due turni in rapida successione. Finita la quinta giornata nella notte di ieri, il giovedì dà subito inizio alla sesta con due gare nelle quali il fattore campo la fa da padrone. La Stella Rossa batte il Khimki alla Stark Arena di Belgrado trascinata dai 18 punti di Borisa Simanic. Successo casalingo anche per il Panathinaikos che supera l’Anadolu Efes grazie all’ottima prova di Tyrese Rice con 18 punti all’attivo.

I risultati della 6ª Giornata di Eurolega:

Stella Rossa-Khimiki 90-78

Panathinaikos-Anadolu Efes 86-70

