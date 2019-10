Risultati Eurolega 2ª Giornata – Vittorie emozionanti per Lione e Real Madrid: ok CSKA, tonfo Fenerbahce

Vittorie nel finale per Lione e Real Madrid, successo per casalingo per il CSKA, sconfitta per il Fenerbahce di Datome: i risultati della seconda giornata di Eurolega

Torna il grande basket sui parquet di tutta Europa con la seconda giornata di Eurolega, pronta a regalare subito spettacolo con un poker di match che hanno allietato il giovedì sera degli appassionati della palla a spicchi. Apre le danze il CSKA Mosca che trova una convincente vittoria casalinga contro il Bayern Monaco firmata dai 15 punti di Clyburn e dalla doppia doppia di Voigtmann (10 punti e 12 rimbalzi).

La Stella Rossa supera il Fenerbahce in una gara non esaltante per i due attacchi, nella quale i 13 punti di Lorenzo Brown bastano a fermare i turchi, nonostante i 19 punti messi a referto da Nando de Colo. Finale punto a punto nel match fra Lione e Panathinaikos con i francesi che completano una strepitosa rimonta recuperando 13 punti di svantaggio sui greci: decisivi David Lighty con 18 punti e Tonie Jekiri in doppia doppia (15 punti e 12 rimbalzi).

Emozioni forti anche nell’ultima gara della serata fra Real Madrid e Maccabi Tel Aviv, decisa solo nel finale. Gli spagnoli mantengono il fattore campo e ottengono il secondo successo della loro stagione europea grazie ai 16 punti e agli 11 rimbalzi messi a referto da Mickey Jordan.

I risultati della 2ª Giornata di Eurolega:

CSKA Mosca-Bayern Monaco 79-68

Stella Rossa-Fenerbahce 68-56

Lyon Villeurbanne-Panathinaikos 79-78

Real Madrid-Maccabi Tel Aviv 86-85

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE