Risultati Eurolega – L’Olimpia Milano non lascia scampo al Fenerbahce di Datome, bene CSKA Mosca e Baskonia

L’Olimpia Milano sorride: sconfitto il Fenerbahce di Datome, sorride il CSKA, male il Baskonia

Ottima prestazione dell’Olimpia Milano quest sera davanti al suo pubblico nella tosta sfida contro il Fenerbahce di Datome imponendosi sui rivali fin dai primi attimi di gioco e gestendo poi per tutto il match il vantaggio accumulato. La partita è terminata col risultato i 87-74, regalando ai milanesi un sorriso speciale.

Bene anche lo Zalgiris-Kaunas, che ha trionfato contro il Lyon-Villeurbanne, col risultato di 70-56, così come sorride anche il CSKA Mosca, che ha mandato al tappeto l’Alba Belin, per 66-82. Infine brutto ko per l’Olympiakos che ha battuto il Baskonia per 82-66.

Valuta questo articolo

