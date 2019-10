Real Madrid, Zidane allontana le ombre su Bale: “si parla troppo di lui, a gennaio non sarà sul mercato”

L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza del gallese, smentendo le voci relative a presunti screzi

Il Real Madrid si prepara per il match di domani contro il Leganes, ma a tenere banco in casa merengue è la questione relativa a Gareth Bale. Il gallese, infortunato ormai da qualche settimana, si è recato a Londra con il permesso del club negli ultimi giorni, alimentando le voci di una rottura insanabile con Zidane.

L’allenatore francese ha smentito tutto oggi in conferenza: “si dicono tante cose, ma lui si allena, si batte. E quando non è disponibile, non lo è e basta. Il problema è che si parla troppo. Abbiamo una buona opinione di lui. Il viaggio di Bale è dovuto a un problema personale, ha avuto il permesso del club, niente di più. E’ andato perché indisponibile. Non ha mai detto di voler lasciare il Real. Per il recupero, ha parlato con il dottore, è una cosa personale, non posso dire nulla. Oggi ritornerà. Mercato di gennaio? Non si aspettano offerte, non ci penso. E’ un giocatore importante per questo club“.

