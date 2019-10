Ranking WTA – Barty davanti a tutte, Svitolina e Bertens perdono posizioni: la nuova classifica mondiale femminile

Barty si conferma leader della classifica mondiale femminile di tennis: il nuovo ranking WTA

Settima settimana consecutiva al numero 1 per Ashleigh Barty nella classifica mondiale femminile di tennis. La tennista australiana si lascia alle spalle la ceca Pliskova e la giapponese Osaka. Sono diverse le variazioni, questa settimana, nella top ten: guadagnano infatti una posizione Andreescu, Halep e Kvitova, rispettivamente quarta quinta e sesta. Fa un bel balzo in avanti Belinda Bencic che guadagna tre posizioni, salendo al settimo posto grazie al successo a Mosca, eguagliando il suo best ranking, mentre perde quattro posizioni Elina Svitolina, ora ottava. Scivola anche Bertens, che chiude la top ten.

Per quanto riguarda le azzurre è Camila Giorgi la migliore italiana, che perde però due posizioni, scendendo al 94ç posto in classifica.

Questa la nuova classifica Wta:

Ashleigh Barty (Aus) 6476 (–) Karolina Pliskova (Cze) 5315 (–) Naomi Osaka (Jpn) 5246 (–) Bianca Andreescu (Can) 5041 (+1) Simona Halep (Rou) 4962 (+1) Petra Kvitova (Cze) 4401 (+1) Belinda Bencic (Sui) 4120 (+3) Elina Svitolina (Ukr) 3995 (-4) Serena Williams (Usa) 3935 (–) Kiki Bertens (Ned) 3870 (-2)

Così le italiane:

Camila Giorgi 680 (-2) Jasmine Paolini 548 (–) Martina Trevisan 370 (+18) Giulia Gatto-Monticone 334 (+7) Martina Di Giuseppe 295 (-23) Sara Errani 250 (-2) Elisabetta Cocciaretto 207 (+20) Stefania Rubini 173 (–) Jessica Pieri 149 (+5) Martina Caregaro 148 (-3)

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE