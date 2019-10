Ranking ATP – Djokovic irremovibile, Caruso per la prima volta nella top 100: la nuova classifica maschile

Djokovic saldamente al comando della classifica maschile mondiale: Salvatore Caruso per la prima volta nella top 100 del ranking ATP

Nessun cambiamento nella top ten del ranking mondiale maschile: la classifica ATP è comandata, per la 49ª settimana consecutiva, da Novak Djokovic, fresco vincitore del torneo ATP di Tokyo. Alle spalle del serbo, a 1140 punti Rafa Nadal, fermo per un problema alla mano sinistra, seguito da Federer.

E’ Fognini il miglior azzurro, al 12° posto, ad appena 59 punti da Matteo Berrettini, in corsa per la Race to London. Perde una posizione Sonego, 55°, mentre scivola di quattro posto Cecchinato, adesso 69°. Seppi perde una posizione, mentre Travaglia e Fabbiano ne guadagnano rispettivamente due e una. Bene Caruso che entra nella prima volta in Top 100 grazie al successo nel Challenger di Barcellona.

Questa la top ten del ranking ATP di questa settimana:

Djokovic, Novak (SRB) 0 10.365 punti, Nadal, Rafael (ESP) 0 9.225, Federer, Roger (SUI) 0 7.130, Medvedev, Daniil (RUS) 0 4.965, Thiem, Dominic (AUT) 0 4.915, Zverev, Alexander (GER) 0 4.185, Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 3.630, Nishikori, Kei (JPN) 0 3.040, Khachanov, Karen (ARG) 0 2.945, Bautista Agut, Roberto (ITA) 0 2.575.

