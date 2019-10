Rafa Nadal e Xisca Perello si sono sposati! Nozze blindate, 350 invitati e niente cellulari: ma dov’è Roger Federer?!

Rafa Nadal e Xisca Perello si sono sposati: il tennista ha detto ‘sì’ alla storica compagna davanti a 350 invitati in una cerimonia blindata. Assente l’amico/rivale Roger Federer

Rafa Nadal e Maria Francisca Perello si sono sposati. Il tennista maiorchino si è unito in matrimonio con la storica compagna, con la quale era fidanzato dal 2005, in una cerimonia blindata (vietato anche l’uso dei cellulari) a Sa Fortaleza, location di lusso situata nel comune di Pollenca, parte nord-orientale di Maiorca. Alle nozze erano sono stati 350 persone fra le quali coach Carlos Moya e i tennisti Feliciano Lopez, Fernado Verdasco e David Ferrer. Assente Roger Federer: il ‘Re’ è impegnato in attività promozionali del torneo di casa a Basilea. A proposito di Re, il sovrano emerito Juan Carlos e la moglie Sofia erano invece presenti fra gli invitati.

Nadal indossava un abito dello stilista italiano Brunello Cucinelli, mentre Xisca una vestito firmato dalla stylist spagnola Rosa Clarà. Il menù dell’evento è stato realizzato dalla chef maiorchina Macarena ‘Maca’ de Castro, che ha un ristorante con una stella Michelin a Puerto de Alcudia.

