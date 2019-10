Qualificazioni Euro2020 – Anche a Parigi il saluto del soldato: i giocatori della Turchia omaggiano i connazionali impegnati in Siria

I calciatori turchi sempre più vicini alle forze armate del loro paese: anche a Parigi la Nazionale turca omaggia i connazionali col saluto del soldato

Non solo calcio e sport oggi in campo: a Parigi, infatti, si è andato ben oltre la semplice partita di calcio. Ancora una volta, come accaduto ripetutamente negli ultimi giorni, gli atleti turchi hanno reso omaggio ai soldati turchi impegnati nell’offensiva contro i curdi in Siria.

Al gol del pareggio nella sfida di questa sera tra Francia e Turchia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020, diversi giocatori della Turchia si sono riuniti ‘esultando’ col saluto del soldato così come accaduto pochi giorni fa nella sfida contro l’Albania. I calciatori turchi confermano dunque il loro supporto alle forze armate turche.

