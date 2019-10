Qualificazioni Euro 2020 – Shock in Bulgaria: tifoso inglese muore durante il trasporto dall’ospedale al commissariato

Tragedia in Bulgaria: tifoso inglese muore mentre viene trasportato dall’ospedale al commissariato

Altro che festa: il clima prima di Bulgaria-Inghilterra per le qualificazioni ad Euro 2020 è tutt’altro che gioioso. Secondo quanto riferito dal Guardian, infatti, un tifoso inglese sarebbe morto oggi mentre veniva trasportato dall’ospedale al commissariato.

Il Ministero degli Interni bulgaro ha comunicato che un “uomo di 32 anni, identificato come cittadino straniero, è stato trasportato da una squadra di sanitari in un ospedale. Lì ha iniziato improvvisamente a comportarsi in modo aggressivo, furioso e minaccioso. Sono state intraprese azioni per trasportarlo al dipartimento di polizia di Sofia. Sulla strada, l’uomo è morto“.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto precisamente ma il Ministero degli Esteri inglese sta supportando la famiglia dell’uomo: “il nostro personale è in contatto con le autorità britanniche e bulgare” ha affermato un portavoce.

