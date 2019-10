Qualificazioni Euro 2020 – Cristiano Ronaldo mostruoso: il portoghese a quota 700 gol in carriera

Cristiano Ronaldo strepitoso: il portoghese segna il suo 700° gol durante la sfida tra Ucraina e Portogallo valida per le qualificazioni ad Euro 2020

Traguardo incredibile per Cristiano Ronaldo: il calciatore portoghese ha siglato oggi il suo 700° gol in carriera. Grazie al gol segnato oggi su rigore, durante la partita tra Ucraina e Portogallo, valida per le qualificazioni ad Euro 2020, CR7 si conferma un campione incredibile.

