Presentazione Giro d’Italia 2020 – Svelate le tappe dell’edizione 103 della Corsa Rosa [LIVE]

Svelate le tappe della 103ª edizione del Giro d’Italia: la corsa rosa si presenta ufficialmente

E’ in corso dagli Studi Rai di Milano la presentazione del Giro d’Italia 2020. La 103ª edizione della Corsa Rosa si disputerà dal 9 al 31 maggio e regalerà grande spettacolo a tutti gli appassionati di ciclismo. Dopo aver ufficializzato la presenza di Sagan al Giro, alla sua prima partecipazione in rosa, sono state svelate le prime tappe della corsa italiana. La prima settimana partirà dall’Ungheria, con le prime tre frazioni già note, ma successivamente la carovana rosa si sposterà in Sicilia e Calabria.

Successivamente sono state svelate anche le successive due settimane di gare con diversi arrivi in salita e tante frazioni intermedie, per un percorso vario, complessivamente di 3579,8km.

Ecco le tappe del Giro d’Italia 2020:

1ª tappa: Budapet- Budapest,8,6km, cronometro individuale

2ª tappa: Budapest-Gyor, 195km

3ª tappa: Szekesfehervar-Nagykanizsa, 204 km

4ª tappa: Monreale-Agrigento 136km

5ª tappa: Enna-Etna, 150 km

6ª tappe: Catania-Villafranca Tirrena, 138 km

7ª tappa: Mileto-Camigliatello Silano, 223km

8ª tappa: Castrovillari-Brindisi, 216km

9ª tappa: Giovinazzo-Vieste, 198km

giorno di riposo

10ª tappa: San Salvo-Tortoreto Lido, 212km

11ª tappa: Porto Sant’Elpidio-Rimini, 181km

12ª tappa: Cesenatico-Cesenatico, 205km

13ª tappa: Cervia-Monselice, 190km

14ª tappa: Conegliano-Valdobbiadene

15ª tappa: Base Aerea Rivolto-Piancavallo, 183km

riposo

16ª tappa: Udine-San Daniele del Friuli, 228km

17ª tappa: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio, 202km

18ª tappa: Pinzolo-Laghi di Cancano, 209km

19ª tappa: Morbegno-Asti, 251km

20ª tappa: Alba-Sestriere, 200km

21ª tappa: Cernusco sul Naviglio-Milano, cronometro, 16,5km

