Euro 2020, il Portogallo stende il Lussemburgo: il gol di Cristiano Ronaldo è una magia [VIDEO]

Il portoghese segna il gol numero 699 in carriera, superando il portiere del Lussemburgo con un pallonetto bellissimo

Tutto facile per il Portogallo nel match contro il Lussemburgo, la selezione di Fernando Santos non lascia scampo ai malcapitati avversari, superandoli con un netto 3-0 nel match valido per il Gruppo B delle Qualificazioni ad Euro 2020. Bernardo Silva apre le marcature dopo sei minuti, Cristiano Ronaldo raddoppia nella ripresa e Guedes chiude i conti nel recupero, rendendo rotondo il risultato. Bellissima la marcatura di CR7, un pallonetto bellissimo che equivale alla rete numero 699 in carriera. Ecco il video della prodezza dell’attaccante della Juventus:

Genialidad en su máxima expresión de Cristiano Ronaldo con Portugal. Ya tiene 699 goles en su carrera profesional. #CR7 pic.twitter.com/QahBDsUV9I — Diego Zanatta (@diegozanattaa) October 11, 2019

