Portogallo, il ct Santos non ha dubbi: “Cristiano Ronaldo? Viene da un’altra galassia”

Il commissario tecnico del Portogallo ha esaltato le qualità di CR7, ammettendo come venga da un’altra galassia

Gli aggettivi per definire Cristiano Ronaldo sono ormai finiti da tempo, per questo motivo Fernando Santos ha avuto un po’ di problemi per descrivere CR7.

In suo soccorso è arrivato un amico greco del ct, che gli ha suggerito una risposta per rendere giustizia alle capacità dell’attaccante bianconero. A chi gli ha chiesto se Ronaldo fosse il più forte giocatore di tutti i tempi, il ct portoghese ha risposto: “non ci sono dati che permettano di paragonare i vari giocatori, ma ieri un mio amico greco mi ha chiesto se poteva avvicinare Cristiano per un autografo e gli ha domandato di dov’era. Lui, con naturalezza, ha risposto: ‘vengo dall’isola di Madeira‘. Ma quello: ‘Ti sbagli, vieni da un’altra galassia’. Penso che sia la risposta migliore, viene da un’altra galassia“.

