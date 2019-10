Podolski, Halloween si fa hot: la zucca è particolarmente ambigua, il doppio senso diventa virale [FOTO]

Lukas Podolski posta su Instagram una foto particolarmente ambigua di una zucca di Halloween: ai follower non sfugge il doppio senso e lo scatto diventa virale

Halloween si avvicina e le città di tutto il mondo sono già entrate nel mood della notte più spaventosa dell’anno. È partita la caccia ai vestiti più stravaganti, agli addobbi caratteristici e alla scorpacciata di caramelle tipiche della notte del 31 ottobre. Ovviamente immancabile la zucca simbolo del brvido di Halloween. Lukas Podolski, calciatore in forza al Vissel Kobe, ma visto anche in Italia con la maglia dell’Inter, ha trovato una zucca alquanto… particolare. Il calciatore tedesco ha postato in una storia Instagram una versione piuttosto hot della solita pumpkin arancione e il doppio senso non è sfuggito ai follower che l’hanno fatta subito diventare virale!

