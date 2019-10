Piquè, che autogol! Ignora un parcheggio libero e lascia l’auto sulle strisce pedonali: la polizia lo multa

Gerard Piquè protagonista di una ‘disavventura’ stradale a Barcellona: il difensore blaugrana lascia la macchina sulle strisce pedonali e riceve una bella multa

Gerard Piquè in questo periodo ha la mente abbastanza occupa con tanti pensieri: dal nuovo format di Coppa Davis del quale è principale promotore alle partite con il Barcellona, passando per gli impegni di qualificazione ad Euro 2020 con la Spagna. Può capitare dunque che, con la testa un po’ fra le nuvole, anche uno dei migliori difensori di sempre possa incappare in qualche… ‘autogol‘. Secondo Telecino, il centrale del Barcellona, venerdì notte, ha lasciato la sua auto sulle strisce pedonali per recarsi in un ristorante a cenare con la famiglia. Cena interrotta dalla polizia che ha invitato il giocatore a rimuovere il mezzo, prima dell’arrivo del carroattrezzi. Il tutto con 200 euro di multa da pagare. La beffa? Un parcheggio libero a 400 metri completamente ignorato dal giocatore.

