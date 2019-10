Pennetta-Schiavone e quella ‘proposta tennisticamente indecente’: “voglio che alleni mio marito Fognini!”

Flavia Pennetta e Francesca Schiavone si prendono il palco del Festival dello Sport di Trento. Poi la proposta: la tennista milanese sarà la prossima coach di Fabio Fognini?

Grande tennis nell’ultima serata del Festival dello Sport di Trento, andata in scena nella giornata di ieri. Due fra le più grandi interpreti del tennis femminile dell’ultimo decennio, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, hanno intrattenuto il pubblico presente con i loro aneddoti e la loro complicità. Poi è arrivata una particolare ‘proposta tennisticamente indecente’: “vorrei che allenassi mio marito“.

La Pennetta ha spiegato come l’amica e il marito Fabio Fognini abbiano diversi punti in comune: “vorrei che allenassi mio marito. Insieme sareste perfetti. Fabio e Francesca sono molto simili: si chiudono a riccio e tengono tutti lontano, ma fuori sono dolcissimi. Per questo dico che lei sarebbe perfetta come suo coach”.

La Schiavone ha risposto con ironia: “tuo marito è quello che ha il vero talento in famiglia, può prenderti, può vincere anche più di te”, “non credo proprio”, ha risposto Flavia con orgoglio.

