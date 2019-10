Formula 1 – Alonso non esclude un possibile ritorno: “so che ogni anno che passa sarà più difficile, ma…”

Fernando Alonso torna in Formula 1? Lo spagnolo non esclude un clamoroso ritorno

Fernando Alonso apre ad un clamoroso ritorno in Formula 1: lo spagnolo potrebbe non aver detto del tutto addio al Circus e in un’intervista rilasciata a GQ, mentre è impegnato nell’endurance e si prepara alla prossima Dakar, ha epsresso così il suo parere: “so che ogni anno che passa (il ritorno) sarà più difficile, perchè comincio ad avere un’età, ma non vedo un ritorno in F1 impossibile, perchè ho avuto tempo di respirare, ho lasciato riposare la testa e posso tornare con la mente piu’ rilassata e per divertirsi, qualcosa che negli ultimi anni è stato difficile per me“, le parole del due volte campione del mondo di F1. “Sarebbe la sfida più difficile della mia carriera sportiva”, ha concluso.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE