Parma-Torino, Inglese decisivo! La rivelazione di D’Aversa è sorprendente: “aveva la febbre”

Il Parma vince sul Torino grazie alla rete di Inglese: la rivelazione di D’Aversa nel post gara è sorprendente

Serata amara ieri per il Torino: i granata hanno ceduto per 3-2 al Parma nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Una sconfitta determinata dal gol all’87’ di Inglese, a rete dopo pochissimi minuti dal suo ingresso in campo. “Inglese? Stanotte aveva 39.3 di febbre, oggi ha chiesto di essere comunque in panchina ed è risultato decisivo per la vittoria finale. Spesso e volentieri ci fossilizziamo sul gol nel giudizio di un attaccante, per me anche col Sassuolo aveva giocato una grande partita“, le parole di D’Aversa dopo la vittoria.

“Sono contento anche per Cornelius, purtroppo l’allenatore non può metterli tutti in campo: poi sta al giocatore farsi trovare pronto e far parlare il campo. Kulusevski fa 13-14 km in ogni partita, puo’ diventare un giocatore importante migliorando nel gesto tecnico. Sulla prima rete evidenti le colpe di un distratto Gagliolo, sostituito dopo l’intervallo. Sui cross difendiamo a zona, Riccardo si fa distrarre dal giocatore fuori area e perde il riferimento. Una giornata storta puo’ capitare, sugli errori ci si lavora ma a me interessa l’atteggiamento. Abbiamo creato moltissimo, nonostante ciò abbiamo messo a rischio il bottino pieno. I ragazzi sono però stati bravissimi nel crederci sino alla fine“, ha concluso il tecnico gialloblu ai microfoni di Sky Sport.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE