Parigi-Bercy, sarà Tsonga l’avversario di Matteo Berrettini al 2° turno: il francese non lascia scampo a Rublev

Il tennista francese stacca il pass per il secondo turno del Masters 1000 parigino, dove affronterà Berrettini

Jo-Wilfried Tsonga stacca il pass per il secondo turno nel “Rolex Paris Masters“, ultimo Masters 1000 dell’anno, dotato di un montepremi pari a 5.207.405 dollari, che si disputa sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy e che chiude di fatto la ‘regular season’ del circuito Atp. Il francese non lascia scampo al russo Andrey Rublev, superandolo in tre set con il risultato di 4-6 7-5 6-4. Al secondo turno, Tsonga se la vedrà con Matteo Berrettini, numero 10 del tabellone.

