ATP Parigi-Bercy, Fognini furente: “il tennis sta peggiorando, non voglio né incontrare e né vedere i nuovi giocatori”

Il tennista ligure perde contro Shapovalov e viene eliminato dal Masters 1000 di Parigi, dicendo addio anche alle Finals

Debutto amaro per Fabio Fognini al Masters 1000 di Parigi-Bercy, il tennista ligure esce subito di scena contro Denis Shapovalov, dicendo dunque addio anche all’ultima speranza di qualificarsi per le Finals 2019.

Un ko amarissimo per l’azzurro, che nel post gara ha espresso tutta la propria delusione ai microfoni di Sky Sport: “in questi anni ho avuto delle chance per qualificarmi, ma ho saltato tre Masters 1000. Mi sono fidato del mio vecchio team e sono state prese delle decisioni sbagliate nella scelta dei tornei. Certo, con il mio coach ho raggiunto grandi risultati, come la vittoria a Montecarlo e la Top 10 perciò lo ringrazio. Ma ho preferito stare con la mia famiglia e lavorare con Flavia, che è stata una grande giocatrice e sa darmi i giusti consigli. Insieme cercheremo di gestire meglio i miei obiettivi e concentrarci sui tornei importanti. Le nuove generazioni? Questo sport sta cambiando in peggio. Ormai i tennisti giocano al massimo su due colpi e così vado in difficoltà perché ho bisogno di ritmo. Non mi piace né incontrarli né vederli. Sono fatto così, dico sempre quello che penso“.

