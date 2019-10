Panchina Sampdoria, si attende la risposta di Gattuso: sullo sfondo resistono De Biasi e… Ranieri

Il presidente Ferrero attende la risposta di Gattuso dopo l’incontro avvenuto ieri a Gallarate, ma resistono anche le ipotesi De Biasi e Ranieri

La Sampdoria continua il casting per individuare il sostituto di Eusebio Di Francesco, che ha risolto il contratto con i blucerchiati ormai da qualche giorno.

Il presidente Ferrero attende la risposta di Gennaro Gattuso, che ha incontrato ieri a Gallarate per esporgli il progetto tecnico doriano. In stand-by Gianni De Biasi (che ieri ha incontrato a Milano il ds Osti e ha dato la propria disponibilità) e Beppe Iachini, profilo quest’ultimo che piace tanto ai tifosi. Un tentativo potrebbe essere fatto oggi con Claudio Ranieri, che dovrebbe ascoltare la proposta ma con scarsi margini di risposta positiva. Le prossime ore saranno dunque decisive, la Samp lavora per scegliere colui che sarà il sostituto di Di Francesco.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE