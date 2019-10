Panchina Sampdoria, ci siamo quasi per l’arrivo di Ranieri: ultimi dettagli da sistemare prima della fumata bianca

L’allenatore romano ha quasi raggiunto l’accordo con la società di Ferrero, mancano gli ultimi dettagli prima della chiusura della trattativa

La Sampdoria ha ormai messo le mani su Claudio Ranieri, le parti infatti hanno quasi raggiunto l’accordo definitivo. C’è già l’intesa sull’ingaggio e i bonus relativi a questa stagione, manca invece la stretta di mano sul contratto riguardante il prossimo anno, che resta comunque legato alla salvezza.

Nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro per definire la trattativa, dopodiché non ci saranno più ostacoli e Ranieri potrà, finalmente, sedersi sulla panchina della Sampdoria. L’esordio è previsto per uno scherzo del destino contro la Roma al Ferraris, nel giorno del suo 68° compleanno. Una giornata speciale per l’allenatore romano, che vorrà a tutti i costi farsi un regalo contro la sua squadra del cuore.

