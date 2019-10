Milan, Giampaolo a rischio esonero: due i nomi in cima alla lista di Maldini e Boban

Nel caso in cui l’allenatore rossonero venisse esonerato, sono due i nomi caldi su cui si interrogano i dirigenti del Milan

L’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan sembra arrivata al capolinea, nonostante il successo ottenuto in trasferta contro il Genoa sabato scorso.

Il gioco mostrato dalla squadra e la scarsa personalità non convincono Maldini e Boban, che stanno valutando un clamoroso cambio in panchina per ridare verve e spregiudicatezza a Piatek e compagni. I nomi che figurano in cima alla lista dei possibili sostituti sono quelli di Luciano Spalletti e Stefano Pioli, profili che stuzzicano e non poco la società di via Aldo Rossi. Solo sondaggi invece per Garcia e Marcelino, mentre non convincono le piste che conducono a Blanc o Ranieri. Il nome che esalta è senza dubbio quello del tecnico di Certaldo, al momento ancora sotto contratto con l’Inter per altri due anni a 5 milioni di euro a stagione. I nerazzurri non hanno ricevuto alcuna chiamata al momento dal Milan e da Spalletti per intavolare una risoluzione del contratto, che rappresenta comunque uno step successivo all’accordo ancora tutto da trovare tra l’allenatore toscano e il club rossonero.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE