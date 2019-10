Panchina Milan, comunicato l’esonero a Giampaolo: oggi la firma sul contratto di Stefano Pioli

Arenatasi la trattativa per Spalletti, il Milan ha scelto Pioli come sostituto di Giampaolo che non ha convinto in questo avvio di campionato

E’ finita l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan, nella serata di ieri il club rossonero ha comunicato al proprio allenatore l’esonero, che verrà ufficializzato nella giornata di oggi.

Incontro in giornata per chiudere il rapporto professionale, durato solo sette partite e caratterizzato da quattro sconfitte. Nel pomeriggio poi ci sarà il colloquio definitivo tra la coppia Boban-Maldini e Stefano Pioli, scelto come sostituto di Giampaolo dopo il mancato via libera dell’Inter per Spalletti. L’ex Fiorentina dovrebbe firmare stasera un contratto biennale, anche se la durata verrà discussa definitivamente nel confronto in programma nel pomeriggio.

