Panchina Genoa, sorprendente colpo di scena: Carrera perde quota a favore di un… ex centrocampista rossoblù

Il presidente Preziosi non è più così convinto di affidare la panchina del Genoa a Carrera, nelle ultime ore infatti ha preso piede l’ipotesi Thiago Motta

Nuovo colpo di scena nella corsa alla panchina del Genoa, Massimo Carrera e Francesco Guidolin infatti non sono più gli unici candidati. A loro infatti si è aggiunto Thiago Motta, che stuzzica e non poco la fantasia del presidente Preziosi.

Quest’ultimo infatti, secondo Gianlucadimarzio.com, sarebbe intrigato dall’ex centrocampista italo-brasiliano, al punto di mettere in stand-by le trattative con Carrera e Guidolin. Sarà proprio il numero uno del club ligure a prendere la decisione finale, una volta ufficializzato l’esonero di Andreazzoli, che paga a caro prezzo il 5-1 di Parma. Per Thiago Motta, che sta frequentando in questi mesi il corso a Coverciano, si tratterebbe della prima esperienza tra i grandi, avendo allenato in passato solo l’Under 19 del Paris Saint-Germain.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE