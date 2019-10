Pallavolo, World Cup – Terzo successo per l’Italia: gli azzurri dominano l’Egitto

Terzo successo per l’Italia in World Cup: la Nazionale maschile di pallavolo supera l’Egitto in 3 set

Dopo il ko contro la Polonia, l’Italia torna a sorridere. Nella prima gara disputata a Hiroshima dopo il trasferimento da Fukuoka, gli azzurri tornano a vincere superando l’Egitto. Per i ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini è il terzo successo della competizione dopo quelli ottenuti su Tunisia e Argentina. L’Italia ha dominato la gara, chiusa in 3 set terminati con i punteggi di 25-19, 25-21, 25-22, gestendo i momenti più caldi del match e impedendo all’Egitto di rendersi effettivamente pericoloso. In grande spolvero fra gli azzzurri Dick Kooy con 18 punti messi a referto.

