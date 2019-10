Pallavolo – World Cup: si chiude la prima fase per l’Italia, gli azzurri sconfitti 3-0 dalla Polonia

La squadra di Blengini si arrende alla nazionale polacca, compiendo numerose leggerezze che costano un pesante ko

La prima fase della World Cup si conclude con una sconfitta per 3-0 (25-18, 25-18, 25-22) contro la Polonia. L’Italia questa mattina non è mai riuscita a contrapporsi ai campioni del mondo che, approfittando delle numerose leggerezze dei ragazzi di Blengini, hanno conquistato una vittoria al termine di una gara in cui hanno dato la sensazione di non incontrare mai grosse difficoltà. Gli azzurri da parte loro non sono mai riusciti a esprimersi al meglio (al servizio per esempio) soffrendo spesso il muro degli avversari, ma soprattutto concedendo troppo con errori non forzati. La gara è stata sostanzialmente a senso unico, ma anche quando le squadre si sono trovate appaiate, Nelli e compagni hanno dato la sensazione di non avere la giusta cattiveria agonistica necessaria contro un avversario di livello come i polacchi che sono saliti così a quattro successi in classifica.

L’Italia chiude dunque la sua prima parte di manifestazione con due vittorie e tre sconfitte. Ora il torneo proseguirà a Hiroshima (domani nella mattina giapponese trasferimento in bus) dove tutte le squadre torneranno in campo mercoledì 9.

Tornando alla gara odierna l’Italia è stata schierata con la consueta diagonale Sbertoli-Nelli, Kooy e Cavuto i martelli, Anzani e Candellaro centrali e Balaso libero. La Polonia ha risposto con Komenda in palleggio, Kurek opposto, Sliwka e Leon schiacciatori, Kochanowski e Klos centrali con Zatorski libero.

CRONACA – Nel primo set l’Italia ha tenuto testa alla Polonia fino alle fasi centrali del parziale per poi cedere progressivamente campo agli avversari che, approfittando di qualche sbavatura degli azzurri, sono riusciti a far loro il primo parziale sul 25-18. Secondo set in cui il motivo tattico non è sostanzialmente cambiato con gli uomini di Blengini sempre dietro a inseguire anche se in qualche momento hanno dato l’impressione di potersi riavvicinare. La gara però è caratterizzata da molti errori con i polacchi sempre molto bravi ad approfittare dei cali di tensione di Sbertoli e compagni che come nel finale hanno concesso punti e set con errori gratuiti che ha decretato così il 25-18 conclusivo.

Nel terzo Blengini ha sostituito Anzani inserendo Russo e al di là del cambio ha ottenuto migliori risposte dai suoi uomini che hanno dato la sensazione di poter tenere testa ai campioni del mondo (15-15, 17-17, 19-19). Nel finale, però, ancora qualche errore di troppo e una discreta sofferenza a muro ha penalizzato gli azzurri che al secondo match point in favore degli avversari hanno ceduto set e match sul 25-22 per il 3-0 conclusivo.

BLENGINI: “Loro hanno giocato meglio non c’è che dire. Nel primo e secondo set non siamo stati continui soprattutto nei momenti di difficoltà. Spesso abbiamo perso l’opportunità di fare punti quando difendevamo i loro attacchi; a questo aggiungiamo che abbiamo avuto problemi in ricezione contro la loro salto float. A volte abbiamo fatto un po’ meglio, ma in generale anche quando ne abbiamo avuto la possibilità non abbiamo mai accumulato un po’ di vantaggio”.

NELLI: “Non è stata una buona gara, è brutto perdere così, ogni tanto abbiamo avuto la chance di cambiare l’andamento della partita, ma non abbiamo fatto abbastanza. Ora analizzeremo attentamente in nostri errori e lavoreremo per correggerli”.

ITALIA-POLONIA: 0-3 (18-25, 18-25, 22-25)

ITALIA: Sbertoli 1, Nelli 6, Cavuto 12, Candellaro 10, Kooy 12, Anzani 3, Balaso (L). Pinali 2, Russo 2, Antonov. Ne: Pesaresi (L), Lavia, Piano, Zoppellari. All. Blengini

POLONIA: Komenda 3, Kurek 11, Leon 15, Sliwka 15, Kochanowski 4, Klos 7, Zatorski (L). Muzaj 2, Drzyga. Szalpuk. Ne: Wojtaszek (L), Kwolek, Bieniek, Huber. All. Heynen

Arbitri: Cespedes (DOM), Oleynik (RUS)

Durata set: 25’, 27’, 29’

Spettatori: 2500

Italia: a 2 bs 11 mv 5 et 19

Polonia: a 4 bs 6 mv 8 et 8

Risultati 6 ottobre

Russia-Egitto: 3-1 (25-19, 21-25, 25-19, 25-21)

Italia – Polonia 0-3

Iran – Brasile 1-3 (27-25, 21-25, 25-27, 22-25)

USA – Tunisia 3-0 (25-10, 25-18, 25-17)

Canada – Australia ore 10

Argentina – Giappone ore 12.20

Il calendario degli azzurri nella World Cup

Fukuoka (1-6 ottobre)

1/10 Giappone-Italia 3-0; 2/10 Italia-Stati Uniti 1-3; 4/10 Argentina-Italia 2-3; 5/10 Tunisia-Italia 0-3; 6/10 Italia-Polonia 0-3

Hiroshima (9-11 ottobre)

9/10 Italia-Egitto (ore 5.30); 10/10 Italia-Australia (ore 8); 11/10 Italia-Russia (ore 8)

Hiroshima (13-15 ottobre)

13/10 Italia-Canada (ore 5.30); 14/10 Italia-Iran (ore 8); 15/10 Italia-Brasile (ore 8)

