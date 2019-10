Pallavolo – World Cup, secondo ko per l’Italia: Stati Uniti in rimonta sugli azzurri

Dopo la sconfitta all’esordio contro il Giappone, arriva il secondo ko nella World Cup per l’Italia: gli azzurri sconfitti in rimonta dagli Stati Uniti

Ancora una sconfitta per l’Italia nella World Cup. Dopo il pessimo esordio contro il Giappone, gli azzurri sono stati sconfitti anche dagli Stati Uniti nella seconda gara della competizione. A differenza di quanto visto contro i nipponici, l’Italia scende in campo con una verve diversa vincendo il primo set 25-19. L’intraprendenza azzurra si spegne però alla distanza: nei tre set successivi viene fuori il talento degli USA che vincono l’incontro con i parziali di 19-25, 14-25 e 19-25. Il prossimo match per l’Italia sarà contro l’Argentina.

