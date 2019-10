Pallavolo – World Cup, l’Italia trionfa in rimonta: la soddisfazione di Blengini

Blengini e Kooy commentano la vittoria dell’Italia sull’Iran in Coppa del Mondo di pallavolo

Bella vittoria degli azzurri in Coppa del Mondo: l’Italia è riuscita a trionfare in rimonta contro l’Iran, grazie ad una splendida reazione dei giocatori di Blengini. E’ dunque soddisfatto, nonostante il 2-0 iniziale, l’allenatore azzurro: “molto contento per questa vittoria. È stata una partita dura, nella quale abbiamo avuto un andamento altalenante. Nei primi due set non siamo stati in grado di sfruttare le occasioni create, né di concretizzare il gioco prodotto, subendo la pallavolo dei nostri avversari. Poi abbiamo tirato fuori la grinta nel terzo set, quando ormai sembrava che la partita dovesse finire in favore dell’Iran, quindi sono soddisfatto soprattutto per la reazione. Nel quarto abbiamo tenuto bene il campo e retto mentalmente il botta e risposta che ha contraddistinto tutto il parziale, portando la gara meritatamente al tie-break, dove siamo stati ancora più lucidi sotto il profilo psicologico. Domani affronteremo una squadra attrezzatissima, ma cercheremo di chiudere al meglio questa competizione”.

“Innanzitutto complimenti all’Iran per la partita di oggi, ma complimenti anche a noi per la reazione del terzo set e per il gioco messo in mostra da quel momento in avanti. Tutti i compagni che sono scesi in campo hanno saputo fornire un contributo importante per la vittoria di oggi e credo che questa sia la cosa più importante per una formazione così giovane, sentirsi tutti parte integrante del gruppo. Domani ci sarà il Brasile, che non ha bisogno di presentazioni. Dovremo disputare una partita di altissimo livello”, ha concluso Kooy.

