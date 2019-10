Pallavolo – World Cup, Blengini deluso dopo il ko dell’Italia con il Giappone: “non sono soddisfatto del risultato”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana maschile ha parlato dopo la sconfitta subita dagli azzurri contro il Giappone

Esordio amaro per la Nazionale Maschile nella World Cup. Oggi gli uomini di Gianlorenzo Blengini, a Fukuoka, sono stati sconfitti con un netto 3-0 (25-17, 25-19, 25-21) dal Giappone padrone di casa al termine di una gara nella quale hanno sofferto l’atletismo e il maggiore agonismo dei nipponici, bravi a farsi trovare pronti davanti al proprio pubblico.

Queste le parole del ct Blengini: “non sono soddisfatto del risultato. In avvio di gara abbiamo avuto delle difficoltà e non siamo riusciti a giocare una buona pallavolo. Ho provato a cambiare qualcosa durante la gara ma non è stato sufficiente. D’altronde la squadra è composta da ragazzi che si sono riuniti solo pochi giorni fa; ovviamente questa non vuole essere una giustificazione ma non è facile. Noi vogliamo fare il meglio possibile e migliorare durante la manifestazione”.

