Pallavolo, World Cup – Italia sconfitta in rimonta dalla Russia: gli azzurri si spengono dopo il primo set

Italia sconfitta 1-3 dalla Russia nell’ottava sfida di World Cup: gli azzurri partono bene, ma subiscono la rimonta degli avversari

Dopo le vittorie su Egitto e Australia, l’Italia subisce una brutta sconfitta nell’ottava giornata di World Cup. Gli azzurri si arrendono alla Russia sprecando il set di vantaggio iniziale, lottando nelle fasi più calde della gara ma senza riuscire a spuntarla, finendo poi per subire la rimonta avversaria. Decisivi il secondo e il terzo set, conclusi punto a punto, nei quali l’Italia non è riuscita a sfruttare la chance di prendere il largo e magari dare una svolta alla partita. Questi i parziali con i quali si è concluso l’incontro: 13-25, 27-25, 28-26, 25-12. Domani giorno di riposo con gli azzurri che torneranno in campo domenica alle ore 5.30 contro il Canada per la terzultima gara di questa World Cup.

