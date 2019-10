Pallavolo, World Cup – Poker di successi per l’Italia: Australia domata in 3 set

Quarto successo per l’Italia nella World Cup di pallavolo: gli azzurri di coach Blengini superano 3-0 l’Australia

Poker di vittorie per l’Italia nella World Cup di pallavolo. La squadra azzurra, allenata da coach Gianlorenzo Blengini, ha superato con una prova convincente l’Australia, battuta in 3 seta con il punteggio di 30-28, 25-13, 25-22. Gli azzurri, nonostante qualche momento di difficoltà, soprattutto nel primo set risultato davvero molto intenso, si sono portati a casa un successo importante contro una formazione rognosa come quella aussie. Top scorer del match l’opposto azzurro Gabriele Nelli autore di 20 punti.

