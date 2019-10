Pallavolo – Serie A2 Femminile: scatta il campionato con la prima giornata, Club Italia Crai impegnato a Olbia

La gara che inaugura la nuova stagione delle azzurrine sarà disputata al PalAltoGusto di Olbia

La prima giornata del Campionato di A2 vedrà le ragazze del Club Italia CRAI impegnate sul campo del Volley Hermaea Olbia domenica pomeriggio alle 16. La gara che inaugura la nuova stagione delle azzurrine sarà disputata al PalAltoGusto di Olbia. Le ragazze allenate dal tecnico federale Massimo Bellano, per il terzo anno alla guida della squadra, arrivano a questo appuntamento dopo un’estate che le ha viste protagoniste con le maglie delle Nazionali giovanili e dopo un mese di preparazione al centro Pavesi di Milano. “In vista di questa Stagione – spiega Bellano – abbiamo suddiviso il lavoro in due parti. Nelle prime due settimane abbiamo potuto lavorare con le sei ragazze già a Milano reimpostando il lavoro, mentre in quelle successive si sono aggregate anche le atlete che precedentemente erano impegnale nel Mondiale U18. E’ stato quindi possibile concentrare l’attenzione sul consolidamento del gruppo anche attraverso alcune amichevoli. I risultati sin qui ottenuti sono stati davvero soddisfacenti”.

L’obiettivo della squadra federale, anche in questa stagione resta immutato: scopo del progetto infatti è quello di permettere la migliore crescita tecnica e fisica delle atlete continuando così a rappresentare l’anello di congiunzione tra la fine dell’attività giovanile e il posizionamento ad alto livello. “Anche quest’anno – prosegue il tecnico federale – il nostro obiettivo non è legato alla classifica ma alla crescita delle ragazze sia dal punto di vista individuale che da quello di squadra. Nella prima frase della stagione l’obiettivo sarà sicuramente quello di trovare una buona quadratura dalla quale poi partire per sviluppare il gioco di squadra”.

L’unica ex azzurrina che le ragazze del Club Italia sfideranno in campo nella prima giornata di Campionato è la centrale Jenny Barazza che ha partecipato al progetto nazionale nella stagione 1998-99.

“Quella con Olbia sarà la prima gara della stagione e si preannuncia un confronto difficile. La formazione sarda conta sulla presenza di molte giovani ma anche di giocatrici di esperienza. Sarà una prima sfida difficile come lo sarà tutto il campionato – spiega Bellano – che rappresenta per noi importante occasione di confronto per testare i nostri progressi e per aggiungere ogni volta un nuovo tassello nel percorso di crescita. Inizia in questa stagione un nuovo percorso biennale per molte nuove ragazze. Abbiamo a disposizione un gruppo di grande qualità e speriamo che il lavoro possa dare gli stessi frutti che ha dato nelle passate stagioni”. Domenica le ragazze del Club Italia CRAI scenderanno in campo con la nuova divisa da gioco realizzata da Erreà.

PRECEDENTI

Sono quattro i precedenti tra il Club Italia e Olbia risalgono alle Stagioni 2014/15 e 2017/18.

Campionato A2 2014/15 – 8ª giornata

Andata – CLUB ITALIA-ENTU OLBIA 3-0 (13/12/2014)

Ritorno – ENTU OLBIA-CLUB ITALIA 2-3 (15/03/2015)

Campionato A2 2017/18 – 4ª giornata

Andata – GOLEM OLBIA-CLUB ITALIA CRAI 3-2 (25/10/2017)

Ritorno – CLUB ITALIA CRAI-GOLEM OLBIA 3-0 (20/01/2018)

