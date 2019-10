Pallavolo – Serie A2 Femminile: in programma la 4ª giornata di campione, il Club Italia Crai sifda il CDA Talmassons

Le ragazze di coach Bellano sono quarte dopo tre giornate di campionato e, domani, affronteranno il CDA Talmassons

Il Club Italia CRAI, dopo la lunga trasferta a Cutrofiano, torna tra le mura amiche del Palazzetto del Centro Federale Pavesi di Milano per ospitare, domani alle 17, CDA Talmassons. Dopo le prime tre giornate del Girone A del Campionato di A2 la classifica si presenta decisamente corta con le formazioni delle prime quattro posizioni raccolte in due punti

Al primo posto figura San Giovanni in Marignano con 8 punti, seguita da Pinerolo e Soverato entrambe a quota 7. In quarta posizione c’è il Club Italia CRAI con 6 punti all’attivo. Sono tre le formazioni che hanno conquistato 4 punti: Sassuolo, Martignacco e Cutrofiano. Chiudono la classifica Talmassons (3), Montale (2) e Olbia (0)

“Guardando la composizione del girone – analizza il tecnico federale Massimo Bellano – si poteva intuire che sarebbe stato un campionato equilibrato. San Giovanni in Marignano e Pinerolo sono forse le squadre più attrezzate per affrontare questa stagione, ma è comunque presto per fare previsioni. Anche se non abbiamo obiettivi di classifica il nostro quarto posto è legato al lavoro che stiamo facendo. In queste prime partite si sono visti sprazzi di gioco bello, buona volontà ma serve maggiore continuità nel rendimento”. Nel corso della settimana le azzurrine sono state impegnate con la prima delle 12 amichevoli di ‘Club Italia in tour’. “Le amichevoli con formazioni di B1 e gli impegni in A2 – prosegue l’allenatore – sono momenti importanti nel percorso di crescita delle ragazze. Grazie a questi due impegni in tre settimane affronteremo 6 partite e sicuramente ne trarremo beneficio per migliorare il ritmo di gioco. Grazie a ‘Club Italia in tour’ hanno la possibilità di giocare anche le ragazze più giovani che solitamente vengono meno utilizzate in A2. Da queste amichevoli arrivano indicazioni utili e, via via, ci permettono di avere a disposizione una squadra più profonda che ci offre possibilità sempre crescenti, anche se per completare questo iter ci vorrà ancora qualche mese”.

Domani al Pavesi, per la quarta giornata del Campionato di A2, arriva Talmassons reduce da una vittoria per 3-1 con Montale. “Le avversarie di domani – conclude Bellano – fino a questo momento hanno incontrato formazioni di spessore. Sembra una buona squadra con atlete di categoria che ben conoscono il Campionato di A2. Per noi sarà importante proseguire nei progressi già evidenziati con l’efficienza nel cambio palla e con una maggiore continuità nel rendimento dalla linea di battuta nella fase break. Sicuramente dovremo anche provare a sfruttare e a concretizzare al meglio i buoni margini di miglioramento a nostra disposizione nel contrattacco”. La partita di domani sarà a ingresso gratuito.

ARBITRI – La gara tra Club Italia CRAI e CDA Talmassons sarà arbitrata da Marco Pasin e Simone Cavicchi.

