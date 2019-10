Pallavolo – Serie A1 Femminile: quarto successo consecutivo per l’Imoco, sorridono anche Cuneo e Chieri

Imoco a tutta, quarto 3-0. La UYBA sale a 7 punti, Cuneo e Chieri vincono in casa. Squillo Savino Del Bene a Bergamo

Corre velocissimo l’Imoco Volley Conegliano nel Campionato di Serie A1 Femminile. Le pantere, bicampionesse in carica, firmano il quarto 3-0 consecutivo – quest’oggi sulla èpiù Pomì Casalmaggiore – e restano saldamente in testa a quota 12 punti (ma con una partita in più). In doppia cifra Egonu con 19 punti e De Kruijf con 12.

Dietro alla coppia di inseguitrici formata da Igor Gorgonzola Novara e Il Bisonte Firenze, anch’esse con quattro gare all’attivo, sale la Unet E-Work Busto Arsizio, che si impone in casa per 3-1 sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia reagendo anche alla sfortuna: out Leonardi per una frattura al mignolo della mano sinistra, Orro a mezzo servizio per un risentimento alla coscia e Gennari schierata come libero. Dopo Scandicci, la Bosca S.Bernardo Cuneo batte anche la Saugella Monza, 3-1 di fronte al proprio pubblico con i 26 punti di una incontenibile Van Hecke. Seconda vittoria stagionale, nel suo nuovo PalaFenera, per la Reale Mutua Fenera Chieri, che ha la meglio per 3-1 sulla Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, guidata dall’ottima prestazione di Grobelna in posto 2.

Infine, nel posticipo delle 18.00, la Savino del Bene Scandicci conquista due punti importanti in rimonta al Pala Agnelli di Bergamo, sfruttando tutte le effettive a disposizione. Tra mercoledì e giovedì il primo e unico turno infrasettimanale del girone di andata (a esclusione del turno di Santo Stefano).

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA 3^ GIORNATA

Sabato 26 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Il Bisonte Firenze – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (28-26, 25-23, 25-22)

Sabato 26 ottobre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Lardini Filottrano – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (24-26, 18-25, 19-25)

Domenica 27 ottobre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Imoco Volley Conegliano – èpiù Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-21, 25-16, 25-18)

Unet E-Work Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (28-30, 25-21, 25-18, 25-16)

Reale Mutua Fenera Chieri – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-1 (25-23, 22-25, 25-21, 25-13)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Saugella Monza 3-1 (25-21, 19-25, 25-15, 25-16)

Domenica 27 ottobre, ore 18.00 (diretta PMG Sport)

Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-16, 26-28, 25-23, 23-25, 11-15)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 12; Igor Gorgonzola Novara* 9; Il Bisonte Firenze* 9; Unet E-Work Busto Arsizio 7; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Reale Mutua Fenera Chieri 6; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 5; Savino Del Bene Scandicci 4; Zanetti Bergamo 4; èpiù Pomì Casalmaggiore 4; Saugella Monza 3; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 0; Bartoccini Fortinfissi Perugia 0; Lardini Filottrano 0.

* una partita in più

