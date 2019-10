Pallavolo – Serie A1 femminile: buona la prima per Savino Del Bene e Igor

Campionato di Serie A1 Femminile: la Savino Del Bene vince la battaglia del PalaRadi, la Igor passa a Cuneo. Zanetti e Il Bisonte, che inizio. Banca Valsabbina e Reale Mutua, partenza ok

Una domenica speciale, quella vissuta dal Campionato di Serie A1 Femminile. Non solo perché era la prima della stagione e portava con sé grande curiosità rispetto al livello tecnico delle 14 squadre ai nastri di partenza; ma anche e soprattutto per il debutto ‘live’, con tutte e sei le partite trasmesse in streaming in chiaro grazie alla partnership tra Lega Pallavolo Serie A Femminile e PMG Sport.

E le attese non sono state minimamente deluse, in entrambi i casi. Sul campo è stata subito battaglia: quella del PalaRadi di Cremona, innanzitutto, dove la Savino Del Bene Scandicci ha dovuto annullare più di un match point a un’ottima èpiù Pomì Casalmaggiore prima di spuntarla al tie-break; o quella del Mandela Forum, teatro della rimonta de Il Bisonte Firenze ai danni della Unet E-Work Busto Arsizio, sconfitta al quinto set nonostante i 22 punti di Herbots. Parte con il piede giusto la Igor Gorgonzola Novara, che perde il primo parziale in casa della Bosca S.Bernardo Cuneo ma vince i successivi tre spinta dai 19 punti di Vasileva. Successi in casa per la Zanetti Bergamo, che trascinata da Smarzek supera 3-0 la Lardini Filottrano; per la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che conquista l’intera posta in palio con il 3-1 sulla Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta (29 i punti di Mingardi); e per la Reale Mutua Fenera Chieri, che con lo stesso risultato si impone sulla Bartoccini Fortinfissi Perugia.

Le cronache dei match nella sezione RISULTATI.

La seconda giornata è in programma nel weekend del 19-20 ottobre, ma prima, mercoledì 16, si disputerà il match tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Imoco Volley Conegliano, previsto originariamente per l’8 dicembre ma anticipato per l’impegno delle pantere al Mondiale per Club (3-8 dicembre).

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA

Sabato 12 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport)

Imoco Volley Conegliano – Saugella Monza 3-0 (25-19, 25-23, 25-20)

Domenica 13 ottobre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

èpiù Pomì Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (24-26, 25-22, 25-21, 30-32, 12-15)

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio 3-2 (25-21, 18-25, 20-25, 25-15, 15-11)

Zanetti Bergamo – Lardini Filottrano 3-0 (25-23, 25-22, 27-25)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-1 (25-21, 26-28, 26-24, 25-17)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-23, 23-25, 17-25, 22-25)

Domenica 13 ottobre, ore 18.30 (diretta PMG Sport)

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-23, 25-19, 22-25, 25-15)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 3; Zanetti Bergamo 3; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Banca Valsabbina Millenium Brescia 3; Igor Gorgonzola Novara 3; Il Bisonte Firenze 2; Savino Del Bene Scandicci 2; E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore 1; Unet E-Work Busto Arsizio 1; Bosca S.Bernardo Cuneo 0; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 0; Bartoccini Fortinfissi Perugia 0; Lardini Filottrano 0; Saugella Monza 0.

