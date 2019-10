Pallavolo – Serie A1 Femminile: la Igor torna al successo, Firenze ribaltata al Mandela Forum

Nel secondo anticipo della decima giornata, in programma l’8 dicembre, la Igor si impone sul Bisonte Firenze dopo una partita spettacolare

Torna subito a sorridere l’Igor Gorgonzola Novara, che dopo aver subito la prima sconfitta stagionale domenica scorsa in casa propria per mano di Brescia si impone per 3-2 al Mandela Forum su Il Bisonte Firenze ribaltando lo 0-2 iniziale. Nel secondo anticipo della 10^ giornata – in programma l’8 dicembre, giorno di conclusione del Mondiale per Club a cui proprio le azzurre di Massimo Barbolini parteciperanno insieme all’Imoco Volley Conegliano – giunge per le piemontesi un successo prezioso, sia perché ottenuto d’impeto, rimontando una situazione di svantaggio, sia per la qualità dell’avversaria, che dopo due successi nelle prime due giornate ha mostrato nuovamente le proprie capacità. Nel tabellino spiccano i 23 punti di Vasileva; ottima anche la prestazione di Veljkovic, schierata inizialmente in posto 2 complici le assenze di Brakocevic e Mlakar e poi spostata nel suo ruolo di centrale con Di Iulio a riequilibrare la seconda linea. I due punti spingono le campionesse d’Europa in carica al secondo posto in classifica a quota 6 punti, appaiate proprio alle fiorentine di Gianni Caprara.

La cronaca del match nella sezione ‘IL PROGRAMMA DELLA 10^ GIORNATA’.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 10^ GIORNATA

Mercoledì 16 ottobre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Imoco Volley Conegliano 0-3 (17-25, 15-25, 14-25)

Mercoledì 23 ottobre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (27-25, 25-23, 16-25, 18-25, 11-15)

Domenica 8 dicembre, ore 17.00

Unet E-Work Busto Arsizio – èpiù Pomì Casalmaggiore

Reale Mutua Fenera Chieri – Saugella Monza

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Scandicci

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Zanetti Bergamo

Bosca S.Bernardo Cuneo – Lardini Filottrano

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 9; Igor Gorgonzola Novara* 6; Il Bisonte Firenze* 6; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 5; Unet E-Work Busto Arsizio 4; èpiù Pomì Casalmaggiore 4; Zanetti Bergamo 3; Bosca S.Bernardo Cuneo 3; Saugella Monza 3; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Savino Del Bene Scandicci 2; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 0; Bartoccini Fortinfissi Perugia 0; Lardini Filottrano 0.

* una partita in più

IL TABELLINO

IL BISONTE FIRENZE – IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (27-25 25-23 16-25 18-25 11-15) – IL BISONTE FIRENZE: Alberti 11, Dijkema 2, Foecke 12, Fahr 10, Nwakalor 15, Santana 12, Venturi (L), Daalderop 13, Maglio 1, De Nardi (L), Degradi, Turco. All. Caprara. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Courtney 13, Arrighetti 3, Veljkovic 15, Vasileva 23, Chirichella 13, Hancock 6, Sansonna (L), Di Iulio 1, Morello 1, Napodano, Gorecka. Non entrate: Piacentini. All. Barbolini. ARBITRI: Rolla, Bellini. NOTE – Spettatori: 2000, Durata set: 33′, 30′, 24′, 30′, 17′; Tot: 134′.

