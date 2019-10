Pallavolo – Serie A1 Femminile: domani si gioca Brescia-Imoco, anticipo della 10ª giornata

La gara, che si sarebbe dovuta disputare l’8 dicembre, è stata anticipato per l’impegno delle Pantere tricolori al Mondiale per Club

Scenderanno in campo mercoledì sera Banca Valsabbina Millenium Brescia e Imoco Volley Conegliano, due delle squadre in vetta alla classifica del Campionato di Serie A1 Femminile in virtù delle rispettive vittorie nella giornata inaugurale contro Caserta e Monza. Al PalaGeorge, infatti, si disputerà l’anticipo della gara della 10^ giornata, prevista originariamente domenica 8 dicembre e spostata a causa dell’impegno delle pantere tricolori nel Mondiale per Club (Cina, 3-8 dicembre).

“Sappiamo che Conegliano è una squadra fortissima, formata da tante nazionali – afferma Federica Biganzoli, schiacciatrice delle Leonesse -. Abbiamo solo da guadagnare: se arrivano punti per la classifica bene, se no è nell’ordine delle cose. Sono una squadra attrezzata per arrivare in fondo a tutte le competizioni cui partecipano, la prenderemo come una prova di esperienza e l’affronteremo con la tranquillità di chi darà tutto nel metterle in difficoltà“.

“Brescia è una squadra con cui non abbiamo buoni ricordi, l’anno scorso ci ha battuto due volte, a conferma che domani sarà una partita di certo da non sottovalutare – precisa Daniele Santarelli, coach dell’Imoco -. Loro sono una squadra con elementi giovani, ma anche con giocatrici esperte del nostro campionato, giocano bene e non avranno nulla da perdere, domani vivranno la partita sulle ali dell’entusiasmo dopo la prima vittoria di domenica. Noi dal canto nostro vogliamo proseguire nel nostro processo di crescita, sarà prioritario evitare le pause e i cali d’intensità visti sabato al Palaverde per fare un altro step sulla strada verso un rendimento ottimale. Abbiamo ancora molti margini di miglioramento e ci stiamo lavorando in allenamento, ma le verifiche verranno dal campo“.

CAMPIONATO DI SERIE A1 FEMMINILE

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 3; Zanetti Bergamo 3; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Banca Valsabbina Millenium Brescia 3; Igor Gorgonzola Novara 3; Il Bisonte Firenze 2; Savino Del Bene Scandicci 2; E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore 1; Unet E-Work Busto Arsizio 1; Bosca S.Bernardo Cuneo 0; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 0; Bartoccini Fortinfissi Perugia 0; Lardini Filottrano 0; Saugella Monza 0.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE