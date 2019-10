Pallavolo – Serie A1 femminile: domani l’anticipo della 10ª giornata tra il Bisonte e l’Igor Gorgonzola

Campionato di Serie A1 Femminile: mercoledì alle 20.30 l’anticipo della 10ª giornata tra Il Bisonte Firenze e Igor Gorgonzola Novara

Dopo l’Imoco Volley Conegliano, anche l’Igor Gorgonzola Novara anticipa il proprio match della 10^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile. Esattamente come le pantere gialloblù, infatti, le azzurre di Massimo Barbolini saranno impegnate dal 3 all’8 dicembre in Cina per la disputa del Mondiale per Club. Le piemontesi affronteranno in trasferta mercoledì 23 ottobre, alle ore 20.30, Il Bisonte Firenze, squadra che le precede in classifica in virtù dei due successi – su Busto Arsizio e Caserta – ottenuti nelle prime due giornate del torneo. Le Campionesse d’Europa in carica giungono invece dal ko interno che domenica scorsa è maturato contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia e proveranno a reagire anche alla sfortuna, che le ha private in pochi giorni dei due opposti di ruolo.

“Quella di domani a livello di preparazione è una partita simile a quella di Caserta, nel senso che non sappiamo con che formazione giocherà Novara visto che ha avuto delle defezioni – spiega Gianni Caprara, coach delle bisontine -.Dovremo essere molto bravi con la battuta, che non è il nostro fondamentale migliore: se giocano con i centrali diventano impossibili da fermare. Lo ritengo un fattore chiave per cercare di portare a casa la partita. Abbiamo vinto le prime due gare grazie a una grande passione e a un grande impegno nei fondamentali di seconda linea, e anche grazie a un’ottima capacità di lettura della partita durante i set: per adesso è sufficiente, ma dovremo crescere molto soprattutto in attacco, sia come variazioni individuali che come variazioni di squadra”.

Il match sarà trasmesso in live streaming sul sito ufficiale di PMG Sport, su LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile, all’interno della sezione Sport del sito Repubblica.it e sul portale Sport.it.

