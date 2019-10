Pallavolo – Serie A1 Femminile, anticipo 10ª giornata: l’Imoco asfalta Brescia 0-3 al PalaGeorge

Campionato di Serie A1 Femminile: Imoco d’autorità al PalaGeorge, la Banca Valsabbina si arrende 0-3. Pantere in vetta alla classifica

L’Imoco Volley Conegliano si impone con autorità al PalaGeorge di Montichiari nell’anticipo della 10^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, conquistando altri tre punti dopo quelli dello scorso weekend grazie al successo per 3-0 sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia. Le pantere di Daniele Santarelli offrono una prova assai convincente alla prima trasferta stagionale – il match si sarebbe dovuto giocare a dicembre ma è stato disputato questa sera a causa dell’impegno delle gialloblù nel Mondiale per Club – e si portano sole in vetta alla classifica.

Pur in attesa delle due statunitense Hill e Ogbobu, in arrivo in Italia nei prossimi giorni dopo la fine del torneo Norceca, le bicampionesse d’Italia dominano i tre parziali, spinti dall’energia di Sylla ed Egonu – rispettivamente 15 e 13 punti -, costringendo le leonesse padrone di casa a una gara a inseguimento. Nonostante i 2000 spettatori a supporto, le lombarde si arrendono alla corazzata trevigiana ma restano a metà classifica in virtù del successo ottenuto domenica contro Caserta.

IL TABELLINO DELL’ANTICIPO

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (17-25 15-25 14-25) – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Rivero 5, Speech 6, Mingardi 10, Jones Perry 1, Veltman 4, Caracuta, Parlangeli (L), Segura 4, Biganzoli, Bridi. Non entrate: Susio, Fiocco, Saccomani, Mazzoleni. All. Mazzola. IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Geerties 9, De Kruijf 8, Wolosz 2, Sylla 15, Folie 5, Egonu 13, De Gennaro (L), Botezat 1, Sorokaite 1, Fersino, Gennari. Non entrate: Cagnin, Enweonwu, Eckl. All. Santarelli. ARBITRI: Papadopol, Giardini. NOTE – Spettatori: 2000, Durata set: 23′, 22′, 23′; Tot: 68′.

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 6; Zanetti Bergamo 3; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Igor Gorgonzola Novara 3; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 3; Il Bisonte Firenze 2; Savino Del Bene Scandicci 2; E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore 1; Unet E-Work Busto Arsizio 1; Bosca S.Bernardo Cuneo 0; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 0; Bartoccini Fortinfissi Perugia 0; Lardini Filottrano 0; Saugella Monza 0.

* una partita in più

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE