Pallavolo – Serie A1 Femminile: Imoco già in fuga, i risultati della seconda giornata di campionato

Tris Imoco, Brescia sorprende la Igor ed è seconda insieme al Bisonte che passa a Caserta. Primo successo per UYBA, Saugella ed èpiù Pomì

Imoco Volley Conegliano in fuga e il resto del plotone a inseguire. Sole due giornate di Campionato di Serie A1 Femminile e le pantere hanno già scavato un solco significativo in testa alla classifica: complice la partita in più già giocata rispetto a tutte le altre, il terzo 3-0 consecutivo – oggi in casa della Lardini Filottrano – spinge le bicampionesse d’Italia a 9 punti, quattro in più delle due più immediate inseguitrici.

Si tratta de Il Bisonte Firenze, che si impone 3-1 al PalaVignola di Caserta contro la Golden Tulip Volalto 2.0 grazie anche ai 20 punti di Mikaela Foecke, e della Banca Valsabbina Millenium Brescia, che coglie un successo di prestigio al PalaIgor. Nel 3-2 inflitto a Novara, da segnalare due prestazioni individuali di rilievo: i 37 punti di Camilla Mingardi, opposta delle leonesse, e i 13 muri messi a segno da Cristina Chirichella, capitana azzurra (record assoluto in Serie A1 Femminile dall’introduzione del ‘rally point system’).

A dimostrazione dell’equilibrio che regna nel torneo, sono quattro le squadre che vincono nella 2^ giornata dopo aver perso all’esordio: oltre alla Bosca S.Bernardo Cuneo, che nell’anticipo del sabato aveva violato il Palazzetto dello Sport di Scandicci, primo urrà per Unet E-Work Busto Arsizio – 3-0 autorevole alla Reale Mutua Fenera Chieri -, Saugella Monza – 3-1 in rimonta sulla Zanetti Bergamo con i 22 punti di Serena Ortolani – ed èpiù Pomì Casalmaggiore – 3-1 esterno sul campo della Bartoccini Fortinfissi Perugia in cui brillano Cuttino e Carcaces.

Prima della 3^ giornata, in programma il prossimo weekend, mercoledì 23 ottobre alle 20.30 scenderanno in campo Il Bisonte Firenze e Igor Gorgonzola Novara nel secondo anticipo del 10° turno, gara che non si potrà disputare l’8 dicembre a causa della partecipazione delle Campionesse d’Europa di Massimo Barbolini al Mondiale per Club.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA

Sabato 19 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo 1-3 (15-25, 22-25, 25-13, 22-25)

Domenica 20 ottobre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Igor Gorgonzola Novara – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (22-25, 25-22, 23-25, 30-28, 13-15)

Saugella Monza – Zanetti Bergamo 3-1 (27-29, 25-12, 25-16, 25-23)

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-15, 25-19, 25-19)

Lardini Filottrano – Imoco Volley Conegliano 0-3 (11-25, 23-25, 23-25)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – èpiù Pomì Casalmaggiore 1-3 (22-25, 25-22, 21-25, 17-25)

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Il Bisonte Firenze 1-3 (25-18, 25-27, 21-25, 22-25)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 9; Il Bisonte Firenze 5; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 5; Unet E-Work Busto Arsizio 4; èpiù Pomì Casalmaggiore 4; Igor Gorgonzola Novara 4; Zanetti Bergamo 3; Bosca S.Bernardo Cuneo 3; Saugella Monza 3; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Savino Del Bene Scandicci 2; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 0; Bartoccini Fortinfissi Perugia 0; Lardini Filottrano 0.

* una partita in più

