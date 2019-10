Olimpiadi Tokyo 2020 – Dalla capitale una dura presa di posizione contro lo spostamento della maratona a Sapporo

Sconto fra i funzionari di Tokyo e il CIO: il governatore della capitale giapponese insiste che la maratona delle Olimpiadi 2020 non venga spostata a Sapporo

“Come rappresentante della città ospitante e del popolo di Tokyo, è mio desiderio che la maratona si svolga nella capitale“, si è espresso con decisione e fermezza Yuriko Koike, governatore di Tokyo, in merito all’eventualità di spostare la maratona delle Olimpiadi 2020 dalla capitale alla città di Sapporo. Negli ultimi giorni l’argomento è diventato particolarmente delicato al punto tale da generare frizioni tra i funzionari di Tokyo e il CIO. Il motivo sarebbero le alte temperature che Tokyo raggiunge in piena estate, circa 40 gradi, che metterebbero a dura prova anche la salute degli atleti. Dalla capitale però sembrano inamovibili.

