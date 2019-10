Tokyo 2020 – Troppo caldo per maratona e marcia: il CIO verso lo spostamento a Sapporo

Troppo caldo per maratona e marica: il CIO pensa di spostare le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in una località più fredda

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinanno sempre più: manca meno di un anno alla nuova rassegna a cinque cerchi dopo lo spettacolodi Rio 2016. In tanti stanno lavorando per rendere l’edizione giapponese superlativa e soprattutto sicura per tifosi e atleti. Proprio nelle ultime ore il Cio ha comunicato che sta lavorando per spostare la maratona e la marcia a Sapporo. Questa decisione sarebbe dovuta alle temperature, che nella prefettura settentrionale del Giappone sono più basse e dunque permetterebbero agli atleti di soffrire meno il caldo.

