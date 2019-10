Fiocco rosa in casa Zaytsev, l’atleta azzurro papà per la terza volta: questa mattina è nata la piccola Nausicaa

La moglie del giocatore italiano ha dato alla luce questa mattina la piccola Nausicaa, che va ad aggiungersi ai fratellini Sasha e Sienna

Grande gioia per Ivan Zaytsev e la moglie Ashling Sirocchi che, nella mattinata di oggi, ha dato alla luce la piccola Nausicaa. Per il capitano della Nazionale Italiana di pallavolo e per la sua compagna si tratta della terza figlia, che va ad aggiungersi ai fratellini Sasha e Sienna.

Un nome particolare quello scelto dal giocatore azzurro, che possiede una derivazione omerica. Nausicaa infatti era l’amabile figlia di Alcinoo nell’Odissea e la traduzione letterale è ‘colei che brucia le navi‘. Tanta felicità per Zaytsev, che questa mattina ha annunciato tramite social la nascita della sua terza figlia: “Alle 7 e 22 di stamattina hai urlato al mondo, per la prima volta. Forte e bellissima, come la Mamma. Benvenuta Nausicaa! Papà ti ama follemente“.

