Nuova classifica WTA – Barty resta al comando, Osaka entra in top-3: Camila Giorgi migliore azzurra

Poche variazioni nella top ten della classifica WTA, salgono di una posizione Osaka e Andreescu a scapito di Svitolina e Halep: Giorgi unica azzurra tra le prime 100

Due le variazioni che si registrano nella top ten della classifica femminile pubblicata oggi dalla WTA, che vede saldamente al comando Ashleigh Barty per la quinta settimana consecutiva, la dodicesima complessiva.

Alle sue spalle rimane la ceca Karolina Pliskova, seguita da Naomi Osaka che entra in top-3 dopo la vittoria ottenuta nel “China Open”, scavalcando l’ucraina Elina Svitolina. Torna al quinto posto la canadese Bianca Andreescu, che eguaglia il suo best ranking superando la rumena Simona Halep che scivola in sesta posizione. Dietro di lei nessuna variazione, con Petra Kvitova che precede Kiki Bertens, Serena Williams e la svizzera Belinda Bencic. Stabile infine Camila Giorgi al numero 63, unica azzurra tra le prime cento.

Questa la nuova classifica Wta:

Ashleigh Barty (Aus) 7096 (–) Karolina Pliskova (Cze) 6015 (–) Naomi Osaka (Jpn) 5621 (+1) Elina Svitolina (Ukr) 5525 (-1) Bianca Andreescu (Can) 5041 (+1) Simona Halep (Rou) 4962 (-1) Petra Kvitova (Cze) 4776 (–) Kiki Bertens (Ned) 4295 (–) Serena Williams (Usa) 3935 (–) Belinda Bencic (Sui) 3848 (–)

Così le italiane:

Camila Giorgi 959 (–) Jasmine Paolini 554 (+1) Martina Trevisan 342 (+1) Martina Di Giuseppe 340 (+1) Giulia Gatto-Monticone 321 (-20) Sara Errani 250 (-1) Elisabetta Cocciaretto 189 (–) Stefania Rubini 177 (+2) Martina Caregaro 148 (-3) 347. Jessica Pieri 145 (-5)

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE