Ranking ATP – Djokovic ancora leader: Berrettini miglior azzurro, Sinner ad un passo dalla Top 100

Djokovic leader della nuova classifica maschile mondiale: solo una varianzione nella top ten Ranking ATP

Djokovic si conferma al comando della classifica ATP, con 320 punti di vantaggio su Nadal, fresco sposo. Il maiorchino si lascia alle spalle ancora una volta Federer, seguito da Medvedev, Thiem, Zverev e Tsitsipas. Una sola variazione nella top ten del ranking mondiale, con Khachanov che cede l’ottavo posto a Nishikori. E’ ancora Matteo Berrettini il migliore azzurro, all’11ª posizione, a 30 punti dal decimo classificato. Alle spalle dell’italiano, il connazionale Fognini, entrambi in corsa per il Masters. Applausi per Sinner, che grazie alla semifinale conquistata la scorsa settimana ad Aversa è ad un passo dalla top 100, al 101° posto.

Di seguito la top ten:

Novak Djokovic (Srb) 0 9.545 punti; Rafael Nadal (Esp) 0 9.225; Roger Federer(Sui) 0 6.950 Daniil Medvedev (Rus) 0 5.920, Dominic Thiem (Aut) 0 5.085; Alexander Zverev (Ger) 0 4.425; Stefanos Tsitsipas (Gre) 0 3.740; Kei Nishikori (Jpn) +1 2.860; Karen Khachanov (Arg) -1 2.785; Roberto Bautista Agut (Esp) 0 2.575.

