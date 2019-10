Nuova Classifica ATP – Matteo Berrettini è 9°! Nadal pronto al sorpasso su Djokovic

Matteo Berrettini entra finalmente in top 10, Nadal è ad una settimana dal sorpasso su Novak Djokovic: la nuova classifica ATP

Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La nuova classifica ATP, aggiornata al 28 ottobre 2019, vede ancora Novak Djokovic al comando ma per una sola settimana: Rafa Nadal è infatti pronto al sorpasso dal prossimo lunedì. Resta stabile al terzo posto Roger Federer dopo il successo di Basilea davanti a Medvedev e a Thiem, fresco vincitore di Vienna. Dietro l’austriasco ci sono Zverev, Tsitsipas e Khachanov, ma soprattutto Matteo Berrettini, entrato per la prima volta in top 10 alla posizione numero 9 in classifica, suo best ranking in carriera. Completa la classifica dei migliori 10 Roberto Bautista-Agut, nel mirino di Fognini distante solo 205 punti (12°).

Nuova Classifica ATP:

1 Novak Djokovic 9545

2 Rafael Nadal 9225

3 Roger Federer 6950

4 Daniil Medvedev 5740

5 Dominic Thiem 5495

6 Alexander Zverev 4335

7 Stefanos Tsitsipas 3830

8 Karen Khachanov 2830

9 Matteo Berrettini 2705

10 Roberto Bautista Agut 2575

