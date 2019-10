Nuoto – Campione statunitense positivo al doping: Dwyer annuncia il ritiro

Dwyner annuncia il ritiro dal nuoto professionistico dopo la sospensione di 20 mesi per positività al doping

Brutto colpo per il nuoto statunitense: è arrivata oggi la notizia della positività al doping di Conor Dwyer, due volte campione olimpico. Dopo l’annuncio dell’Usada della positività del campione statunitense al testosterone, Dwyner ha deciso di appendere il ‘costume’ al chiodo e ritirarsi dal nuoto professionistico, complice anche la sospensione di 20 mesi. “E’ stata una corsa incredibile e ho realizzato i miei sogni più sfrenati. E’ stato un onore rappresentare il mio Paese insieme ai miei compagni di squadra, ai miei allenatori, a mia madre che mi ha insegnato a nuotare e ai miei genitori che hanno fatto grandi sacrifici per me. Il nuoto avrà sempre un posto molto speciale nel mio cuore, credo che in ogni cosa che accade ci sia una ragione. Questa e’ la sfortunata fine di un incredibile capitolo della mia vita, ora non vedo l’ora di vivere il prossimo“, ha scritto sui social lo statunitense.

